تكليف الشيخ أيمن عبد الغني بتسيير مهام وكالة الأزهر

أصدر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر، لحين تعيين وكيل للأزهر وفقًا للإجراءات المحددة بالقانون، أو بلوغ سن المعاش، أيهما أقرب.

كما أصدر فضيلته قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بالقيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل درجة رئيس القطاع.

فى سياق أخر، أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارات عاجلة عقب واقعة خطف رضيعة من مستشفى الحسين، تضمنت السماح بدخول المنتقبات مع التحقق من الهوية من خلال عناصر أمن نسائية داخل غرفة مخصصة، إلى جانب تفتيش جميع الزائرين مع تشديد الإجراءات على أقسام النساء والتوليد والحضّانات، مع التأكيد على أن يتم تفتيش السيدات بواسطة عناصر أمن نسائية حفاظًا على الخصوصية.

قرارات عاجلة من شيخ الأزهر

وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن واقعة الطفلة بمستشفى الحسين الجامعي.

تفتيش جميع زائري المستشفى

وأوضح «صديق» أن الإمام الأكبر شدد خلال الاجتماع على ضرورة تفتيش جميع زائري المستشفى، مع تشديد الإجراءات على أقسام النساء والتوليد وحضّانات الأطفال، مؤكدًا أن أعمال التفتيش تشمل الجميع، خاصة النساء، على أن تتم بواسطة عناصر أمن نسائية، للتحقق من هوية المترددين على هذه الأقسام.