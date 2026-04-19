انقلاب سيارة ودهس 3 أشخاص في باب الشعرية| وشهود عيان: فقدنا جارة عزيزة والسائق المسؤول

شهدت منطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حادثا مروعا بعدما فقد سائق سيارة السيطرة على عجلة القيادة أثناء سيره بشارع المنسي، ما أسفر عن اصطدامه بثلاثة أشخاص كانوا متواجدين على جانب الطريق، قبل أن تنقلب السيارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وبحسب شهود عيان، فإن السيارة كانت تسير بسرعة زائدة، ما أدى إلى اختلال توازنها بشكل مفاجئ، لتنحرف عن مسارها وتصطدم بالمارة، ثم تنقلب على جانبها.

وفي هذا الصدد، قال حسين عبده، من أهالي المنطقة: "فقدنا أم تامر، جارتنا العزيزة، في حادث كان صعبا على الجميع.. والله كانت من أطيب الناس وأحسن الجيران، وخبر رحيلها صدمة كبيرة لكل من عرفها.. ربنا يصبر ابنها ويمنحه القوة في هذا الوقت العصيب".

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الشارع عندنا ضيق نسبيا، وده ممكن يكون عامل من عوامل الخطورة، لكن في النهاية السائق يتحمل المسؤولية، وكان لازم يكون أكثر حذرا لتفادي وقوع الحادث".

وعلى الفور، هرع المواطنون إلى موقع الحادث لمحاولة إنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهم لحين وصول سيارات الإسعاف.

وقد تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن حالتهم الصحية بشكل دقيق، كما انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وفرضت كردونًا أمنيًا لتسيير حركة المرور ومنع التكدسات، مع رفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.