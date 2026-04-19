التصريح بدفن ضحايا عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية

أصدرت النيابة العامة بمنطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية قرارًا بالتصريح بدفن ضحايا حادث انهيار عقار سكني، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المعاينة والفحوصات اللازمة لبيان أسباب الوفاة.

شهدت منطقة محرم بك التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية حادثًا مأساويًا، إثر انهيار جزئي داخل أحد العقارات السكنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين، وسط تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بعقار كائن في 19 شارع قباء، من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال – محرم بك، وعلى الفور تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات الحادث، موجّهًا بسرعة انتقال الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للتعامل الفوري مع الموقف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار ومنع تعرض المواطنين لأي مخاطر إضافية.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكوّن من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وقد وقع الانهيار في سقف إحدى حجرات الدور الأول، ما أدى إلى سقوطه على الطابق الأرضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، فيما نجا 3 آخرون بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الوفاة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم، وموجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، فرضت الأجهزة التنفيذية بحي وسط كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، مع وضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، والتعامل الفوري مع الأجزاء الآيلة للسقوط، إلى جانب فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.