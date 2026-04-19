إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أصيب ١٠ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية الشقيفى التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية الشقيفى التابعة لمركز أبوتشت.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة ١٠ أشخاص، بإصابات متنوع، أثناءاستقلالهم سيارة ربع نقل أمام قرية الشقيفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





