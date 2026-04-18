ثقب بـ الأذن .. تفاصيل مثيرة في حادث قصر النيل | خاص

شهدت منطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدرب سباحة على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد المتدربين داخل نادٍ رياضي، في حادث أسفر عن إصابة الأخير بثقب في طبلة الأذن.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

والدة أحد المتدربين تكشف تفاصيل جديدة: الطفل كان يفتعل شغبًا داخل التمرين



قالت إحدى السيدات والدة أحد المتدربين داخل نفس المجموعة التدريبية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنها تريد توضيح ما حدث، ردًا على حالة الجدل والهجوم الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للواقعة.

وأوضحت أن الطفل كان يفتعل بعض الشغب أثناء التدريب، وهو ما دفع مدير الفريق لاتخاذ قرار بطرده، مشيرة إلى أن والدة الطفل تدخلت وقتها وتحدثت مع الكابتن داخل حمام السباحة، وطلبت منه التعامل معه بشكل حازم حتى يلتزم، او ضربه حتى يلتزم مع عدم استبعاده من التدريب.

وأضافت أن الكابتن أعاد الطفل إلى التمرين بالفعل، إلا أن الطفل لم يلتزم بالتعليمات أثناء وجوده في المياه، وهو ما أدى إلى أن قام المدرب بلفت انتباهه بزعنفة، وهذا ما قالته والدة الطفل للحاضرين من أولياء الأمور وقالت أن حرف الزعنفة لمس أذن إبنها وبناء عليه قامت بعمل مذكرة والمدرب تم مجازاته.

تنازل عن المحضر بعد توضيح الملابسات بين الأطراف

وتابعت أن والدة الطفل قامت في البداية بتحرير محضر بالواقعة على أساس أن ابنها تعرض لضرر وأن المدرب قام بصفعه وذلك كذب، لكنها عادت وتنازلت عنه لاحقًا بعد توضيح التفاصيل وتبادل وجهات النظر بين الأطراف.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الكابتن يتمتع بسمعة طيبة بين المتدربين وأولياء الأمور، واصفة إياه بأنه مدرب ملتزم ويعامل جميع الأطفال بشكل جيد، مشيرة إلى أن ما حدث كان نتيجة سوء فهم وتوتر لحظي داخل التدريب.