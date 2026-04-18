إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ.. أسماء

أصيب 5 أشخاص بكفر الشيخ، في حادث تصادم على طريق قلين - دسوق عند مدخل عزبة البوصة.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم: أحمد حسن 22 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، هيثم حسن، 50 سنة، كدمات بالذراعين، بلال عاطف 28 سنة، كسر مفتوح بمشط القدم واشتباه كسر باليد اليمنى، رجب سعد 19 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا نبيل 18 سنة، اشتباه كسر بالكوع الأيسر وكدمات متعددة.