رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق حي شرق كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق حي شرق كفر الشيخ، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وشهدت شوارع حي شرق حملات نظافة مكثفة على مدار اليوم، أسفرت عن رفع كميات من المخلفات والقمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال غسل الشوارع والميادين، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

جاء هذا بناءً على تعليمات توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وأكد رئيس المدينة، استمرار تكثيف الجهود اليومية داخل حي شرق، مع المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بكافة قطاعات الحي.

كما جرى الدفع بالمعدات وسيارات النظافة وفرق العمل، لتنفيذ أعمال الجمع والكنس ورفع المخلفات بشكل دوري ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين داخل الحي.

وفي ختام الأعمال، تم التأكيد على أهمية التزام المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات، حفاظًا على المظهر الحضاري لحي شرق كفر الشيخ.

وجاءت الأعمال تحت إشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، طارق الفحام، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل.