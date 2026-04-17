مطابقة للمواصفات.. شركة كفر الشيخ تتابع جودة مياه محطة دقميرة| صور

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أعمال المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لجودة المياه المنتجة من محطة مياه دقميرة التابعة لمنطقة سيدى غازى، وذلك من خلال إجراء التحاليل الدورية والمعملية للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية والصحية.

وقالت الشركة إنه يتم سحب عينات من مختلف مراحل التنقية داخل المحطة، بالإضافة إلى نقاط بالشبكات، لضمان وصول مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة المعتمدة.



وأكد اللواء مهندس شريف سالم البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية المتابعة اللحظية لمنظومة التشغيل وجودة المياه، مشددًا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من كفاءة عمليات التشغيل والصيانة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.