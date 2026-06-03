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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية : تحرير 237 مخالفة تموينية خلال يومين

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

تواصل الأجهزة الرقابية بالقهلية ، حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

و شدد محافظ الدقهلية، على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على مدار يومين، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بإشراف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات.

وفي إطار الحملات المكثفة على قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 199 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود سجلات تشغيل، إلى جانب مخالفات التصرف وتجميع الدقيق البلدي المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أما في قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، فقد تم تحرير 29 مخالفة متنوعة، حيث واصلت الحملات جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، والإعلان عن الأسعار، والالتزام بالقرارات التموينية.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 3 مخالفات، بينما تم تحرير 6 مخالفات في مجال البدالين التموينيين والتجار التموينيين، وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحريره خلال يومي الاثنين والثلاثاء 237 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف القطاعات.

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