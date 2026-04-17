آداب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل حول القيم السامية في الفن الإسلامي

تنظم كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، الأحد المقبل، ورشة عمل نوعية بعنوان القيم السامية التي يحتويها الفن الإسلامي، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمدرج 411 بمقر الكلية.

تأتي الورشة برعاية الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آيات حسن شمس الدين، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الطلي، رئيس قسم الآثار.

يحاضر في الورشة كل من الدكتور وليد البحيري، أستاذ الآثار الإسلامية وعميد الكلية السابق، الدكتورة روضة البحيري: مدرس الآثار الإسلامية.

تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بالهوية الفنية الإسلامية، واستعراض القيم الأخلاقية والجمالية التي جسدها الفنان المسلم عبر العصور، وكيفية انعكاس هذه القيم على العمارة والزخرفة والآثار الإسلامية، مما يساهم في ربط الطلاب بتراثهم العريق بأسلوب علمي ومعاصر.