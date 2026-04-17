مشروعات الخطة الاستثمارية.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بالرياض

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بطريق أبو هيكل - عثمان بمركز الرياض، بطول 1600 متر وعرض 6 أمتار، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025- 2026.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مشددًا على سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

كلف محافظ كفرالشيخ بالإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، وإستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.