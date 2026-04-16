صيدلة كفر الشيخ تحتل المركز الرابع على مستوى قارة إفريقيا .. تفاصيل

أعلن الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، تحقيق كلية الصيدلة إنجازًا دوليًا جديدًا في تصنيف SCImago Institutions Rankings (سايماجو).

وجاءت الكلية في المركز 478 عالميًا، والرابعة على مستوى قارة أفريقيا، والخامسة عشرة على مستوى الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى الدول العربية، والرابعة على مستوى جمهورية مصر العربية، بما يعكس تطورًا ملموسًا في الأداء البحثي والقدرة التنافسية للكلية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد تصنيف سايماجو من أبرز التصنيفات العالمية للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إذ يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الأداء البحثي، مخرجات الابتكار، والأثر المجتمعي، وهو ما يجعل نتائجه مؤشرًا دقيقًا على جودة الإنتاج العلمي وتوجهات التطوير المؤسسي داخل الجامعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، أن تقدم الكلية في التصنيفات الدولية يعكس استراتيجية واضحة تستند إلى دعم البحث العلمي من خلال توفير التمويل الفني والمالي للباحثين عبر آليات التمويل الوطنية، إلى جانب تحديث المعامل البحثية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الداعمة للإنتاج العلمي.

وأشار إلى أن خطة الكلية المستقبلية تتجه نحو تعزيز التدويل الأكاديمي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك من خلال توسيع شراكات التعاون العلمي الدولي، وزيادة برامج الابتعاث الخارجي، ورفع معدلات النشر في الدوريات العلمية ذات التأثير المرتفع، بما يسهم في تعزيز مكانة الكلية على الخريطة البحثية العالمية.

وأضاف أن الكلية، باعتبارها من الكليات الحديثة النشأة، استطاعت خلال فترة وجيزة ترسيخ حضورها الأكاديمي والبحثي محليا ودوليا مما يدلل على كفاءة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية. كما اعرب سيادته عن خالص الشكر والتقدير لمجتمع الكلية على هذا الإنجاز العظيم.