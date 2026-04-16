جامعة كفر الشيخ ضمن الفئة الأولى عالميا بتصنيف سيماجو الإسباني 2026

أعلن الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، تحقيق الجامعة إنجازًا دوليًا جديدًا بإدراجها ضمن الفئة الأولى (Q1) في المؤشر العام لتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2026، بما يعكس التقدم الملحوظ في أداء الجامعة على المستويات البحثية والأكاديمية والمجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ جاءت في المركز 1314 عالميًا في تصنيف عام 2026، مقارنة بالمركز 1604 عالميًا في عام 2025، بما يؤكد تحسن ترتيبها الدولي بشكل ملحوظ. كما حققت الجامعة تقدمًا على المستوى العربي بحصولها على المركز 37 من بين 398 جامعة، مقارنة بالمركز 42 في العام السابق، وعلى المستوى الإفريقي جاءت في المركز 18 من بين 345 جامعة بعد أن كانت في المركز 27، بينما تقدمت محليًا لتحقق المركز الثامن بين الجامعات المصرية مقارنة بالمركز الثاني عشر في عام 2025.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التقدم يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في دعم البحث العلمي، والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز الابتكار، إلى جانب توسيع نطاق التأثير المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى تميز جامعة كفر الشيخ في 18 مجالًا علميًا رئيسيًا، حيث حققت مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، إذ جاءت في المركز الرابع في العلوم الصيدلانية، والمركز الثامن في العلوم البيطرية والعلوم الهندسية، والمركز التاسع في علوم الحاسب الآلي، والمركز العاشر في العلوم الزراعية والعلوم الاقتصادية والمالية، والمركز الحادي عشر في إدارة الأعمال والمحاسبة والكيمياء والرياضيات، والمركز الثاني عشر في الكيمياء الحيوية والوراثة، والمركز الثالث عشر في علوم الطاقة والطب، والمركز السادس عشر في علوم البيئة، والمركز التاسع عشر في العلوم الاجتماعية، والمركز العشرين في علوم الأرض، والمركز الحادي والعشرين في الفيزياء، والمركز السابع والعشرين في طب الأسنان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف سيماجو الإسباني يُعد من التصنيفات الدولية المرموقة التي تعتمد على معايير موضوعية دقيقة لتقييم أداء الجامعات، حيث يستند إلى قاعدة بيانات "سكوبس" التابعة لدار النشر العالمية "إلسيفير".

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف يعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية، تشمل البحث العلمي بنسبة 50%، والابتكار بنسبة 30%، والتأثير المجتمعي بنسبة 20%، حيث يقيس جودة وتأثير الإنتاج البحثي، ويرصد الابتكار من خلال عدد براءات الاختراع والاستشهادات المرتبطة بها، فضلًا عن تقييم الحضور الرقمي والتفاعل المجتمعي عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل المؤسسي المتكامل داخل الجامعة، والدعم المستمر للباحثين، وتشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة كفر الشيخ على خريطة التصنيفات العالمية.