رصف 4 شوارع بـ الإنترلوك بحي شرق في كفر الشيخ | صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع تقسيم هيئة قضايا الدولة بحي شرق، وذلك في إطار خطة تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وشملت الأعمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة 4 شوارع بإجمالي مسطح 415 مترًا مربعًا، ورفع مطابق الصرف وصفايات مياه الأمطار، لضمان تحقيق السيولة في تصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك بما يساهم في تحسين الشكل الحضاري للشوارع وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد المهندس أحمد عيسى، استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لتحقيق أفضل خدمة لأهالي المنطقة.

جاء ذلك بحضور ومتابعة الدكتور أحمد صبحي مستشار المحافظة للطرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ضمن جهود متكاملة للارتقاء بمستوى الطرق وتحسين البيئة الحضرية.