خلال 4 سنوات.. محافظ كفر الشيخ: مركز استدامة نفذ 420 دورة تدريبية للعاملين

قال المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، إن مركز استدامة للتدريب والتطوير، نفذ 224 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 4123 متدربًا مجانًا، مع تطوير المركز وفق المعايير العالمية، وتقديم العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المركز نفذ 420 دورة تدريبية استفاد منها 9912 متدربًا من العاملين، بالإضافة إلى 528 دورة استفاد منها 8496 طالبًا وخريجًا خلال 4 سنوات، مؤكدًا دوره في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المركز يضم أقسامًا متخصصة لتخطيط وتصميم البرامج وعمليات التدريب وشئون المدربين، إلى جانب قاعات تدريبية مزودة بشاشات تفاعلية ومعامل رقمية ومكتبة إلكترونية ونظام بث وتسجيل للفعاليات، بما يدعم التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.