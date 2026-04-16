ضبط 130 كيلو مواد غذائية غير صالحة بمدينة كفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكفرالشيخ بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط 130 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة كفرالشيخ.

يأتي هذا في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور سيد شوكت، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكفرالشيخ.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية في جميع مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.