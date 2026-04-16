جراحة دقيقة .. استخراج مسمار طويل ابتلعه طفل بمركز كبد كفر الشيخ

استقبل قسم الطوارئ بمركز الكبد بكفر الشيخ، طفلًا صغيرًا بعد ابتلاعه جسمًا حادًا «مسمار طويل» استقر داخل الاثني عشر، مما تسبب في آلام شديدة بالبطن مع قيء متكرر.

وتبين أن الحالة تستدعي تدخلاً عاجلاً، وتم تجهيز الطفل ودخوله غرفة العمليات لإجراء الجراحة بصورة عاجلة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسين رمضان، مدير عام المركز.

وأشاد مدير المركز، بكفاءة الفريق الطبي والإمكانات المتاحة بالمركز، مشيراً إلى التعامل مع الحالة بسرعة ودقة، وتم استخراج المسمار بنجاح كامل باستخدام المنظار دون الحاجة لأي تدخل جراحي، مما جنّب الطفل مخاطر الجراحة وسمح له بالخروج بحالة مستقرة وآمنة.

وضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور محمد حمدين عجلان، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور محمود حسين، والدكتور عبد الرحمن الصفتاوي، والدكتور علي النواصرة، قسم التخدير.