محافظ كفر الشيخ: تجميل الأرصفة ورفع كفاءة مدخل مدينة دسوق| صور

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود رفع كفاءة وتجميل المداخل الرئيسية للمراكز والمدن، وتنفيذ أعمال دهان وتجميل البلدورات ورفع كفاءة مدخل مدينة دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن خطة متكاملة لتعزيز المظهر الحضاري وإبراز الوجه الجمالي اللائق.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال تأتي في إطار تطوير الشوارع والميادين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال لضمان استدامتها وتحسين جودة الحياة.

كلف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التجميل والتطوير، مع تكثيف جهود رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومنع التعديات على حرم الطريق.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى استمرار تنفيذ خطط التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.