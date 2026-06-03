انخفاض غير مسبوق في المواليد.. هل تغيرت نظرة الأجيال الجديدة للزواج؟

كشفت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، عن تفاصيل انخفاض معدل المواليد، ونظرة الأجيال الجديدة للزواج، موضحة أن هناك ظروفا نفسية دفعت الكثير إلى تقنين معدلات الإنجاب.

وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تزال صعبة، معلقة: “الكثير من الشباب قبل الزواج يفكر بشكل عقلاني هل سيستطيع تكوين أسرة سوية أم لا”.

وذكرت: “الكثير يفكر في تلبية جميع احتياجات الأسرة الأساسية عند الدخول في مرحلة الزواج، وأنهم يربون الطفل بشكل جيد وتلبية جميع احتياجاته المتنوعة”.

وأشارت إلى أن ثقافة الجيل الحالي أصبحت أكثر تحضرا، وبنظرة أوسع تحفظ كيان الأسرة، معلقة: “زمان كان الكل ينظر إلى إنجاب عدد كبير أنه سند وعزوة، إنما حاليا الوضع اختلف والكثير بدأ ينظم حياته الأسرية ويكتفي بعدد أطفال أقل”.



