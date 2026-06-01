أصل الحكاية

ذكرى ميلاد مارلين مونرو.. كيف تحولت الفتاة المجهولة إلى أيقونة السينما الخالدة؟

ولاء عادل

في الأول من يونيو من كل عام، يعود اسم مارلين مونرو إلى الواجهة من جديد، ليس فقط باعتبارها واحدة من أشهر نجمات هوليوود، بل كظاهرة ثقافية وإنسانية ما زالت تلهم العالم بعد أكثر من ستة عقود على رحيلها. وفي عام 2026 تحل الذكرى المئوية لميلاد النجمة الأمريكية التي وُلدت في الأول من يونيو عام 1926 بمدينة لوس أنجلوس، لتبقى صورتها حاضرة بقوة في السينما والموضة والثقافة الشعبية حول العالم.

لم تكن مارلين مونرو مجرد ممثلة جميلة كما اعتقد كثيرون، بل كانت قصة صعود استثنائية لفتاة بدأت حياتها وسط ظروف قاسية، قبل أن تصبح واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا وشهرة في القرن العشرين.

من نورما جين إلى مارلين مونرو

وُلدت مارلين باسم "نورما جين مورتنسون"، وعاشت طفولة مضطربة تنقلت خلالها بين دور الرعاية والأسر البديلة بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها أسرتها. ومع بلوغها سن المراهقة بدأت رحلة البحث عن حياة مختلفة، لتدخل عالم عرض الأزياء قبل أن تلفت أنظار شركات الإنتاج السينمائي التي رأت فيها موهبة واعدة ووجهًا مختلفًا عن السائد آنذاك.

وخلال سنوات قليلة فقط، تحولت الفتاة المجهولة إلى نجمة صاعدة تحمل اسمًا جديدًا سيصبح لاحقًا أحد أشهر الأسماء في تاريخ الفن العالمي: مارلين مونرو.

أفلام صنعت أسطورتها

شهدت خمسينيات القرن الماضي انطلاقة مارلين الحقيقية، حيث قدمت عددًا من الأفلام التي أصبحت من كلاسيكيات السينما الأمريكية.

ومن أبرز أعمالها:

  • Gentlemen Prefer Blondes
  • How to Marry a Millionaire
  • The Seven Year Itch
  • Bus Stop
  • Some Like It Hot
  • The Misfits

وتميزت مونرو بقدرتها على الجمع بين الكوميديا والحضور الطاغي والأداء التمثيلي الذي جعلها تتجاوز صورة "النجمة الجميلة" إلى ممثلة قادرة على ترك بصمة فنية حقيقية.

امرأة سبقت عصرها

ورغم الصورة النمطية التي ارتبطت بها لسنوات طويلة، يرى كثير من النقاد والمؤرخين أن مارلين مونرو كانت أكثر ذكاءً وطموحًا مما قدمته هوليوود للجمهور.

ففي وقت كانت فيه شركات الإنتاج تفرض سيطرة كاملة على النجوم، سعت مونرو إلى الحصول على أدوار أكثر جدية، كما أسست شركة إنتاج خاصة بها في خطوة اعتُبرت جريئة وغير مألوفة بالنسبة لممثلة في تلك الحقبة. وتُعيد معارض وفعاليات الذكرى المئوية لميلادها تسليط الضوء على هذا الجانب من شخصيتها، باعتبارها فنانة سعت إلى كسر القيود المفروضة على النساء في صناعة السينما.

رحيل مبكر وخلود دائم

في الخامس من أغسطس عام 1962، رحلت مارلين مونرو عن عمر ناهز 36 عامًا فقط، لتنتهي حياة قصيرة لكنها استثنائية أثارت الكثير من الجدل والأسئلة. ورغم مرور أكثر من ستين عامًا على وفاتها، ما زالت صورتها وأفلامها وأسلوبها مصدر إلهام للفنانين والمصورين وعشاق السينما حول العالم.

لماذا لا تزال مارلين مونرو حاضرة حتى اليوم؟

في الذكرى المئوية لميلادها، تقام معارض وفعاليات خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا احتفاءً بإرثها الفني والإنساني، كما تتواصل عمليات بيع مقتنياتها وصورها النادرة في المزادات العالمية، في دليل واضح على أن سحر مارلين مونرو لم يتراجع رغم مرور الزمن.

ربما رحلت مارلين مونرو مبكرًا، لكن الحكاية التي بدأت مع فتاة تُدعى نورما جين قبل مئة عام ما زالت مستمرة حتى اليوم، لتؤكد أن بعض النجوم لا يختفون أبدًا، بل يتحولون إلى جزء من ذاكرة العالم.

