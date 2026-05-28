قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية
الميريلاند تجذب زوار عيد الأضحى .. أنشطة ترفيهية وألعاب ومساحات خضراء
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موهبة مانشستر يونايتد.. الأوراق الرابحة بمنتخب روسيا في ودية مصر
5 إجراءات عاجلة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026|ماذا قررت التعليم؟
الصحة: تقديم 22 ألفا و458 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
تداعيات الحرب .. النفط والتضخم وأسعار الفائدة يضغطون على دول العالم
إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد 23 يوم ..وصدى البلد ينشر الجداول
هجوم ناري.. تشكيل منتخب مصر المتوقع في ودية روسيا
5 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في صفوف روسيا بـ ودية مصر
بكامل نجومه.. تشكيل منتخب روسيا المتوقع في ودية مصر
برامج علاجية إجبارية لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف في المدارس حتى 31 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

«سنة أولى مونديال».. 4 منتخبات تسجل ظهورها التاريخي في كأس العالم 2026

«سنة أولى مونديال».. 4 منتخبات تسجل ظهورها التاريخي في كأس العالم 2026
«سنة أولى مونديال».. 4 منتخبات تسجل ظهورها التاريخي في كأس العالم 2026
ولاء عادل

تحمل بطولة كأس العالم 2026 ملامح مختلفة عن النسخ السابقة، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، وهو القرار الذي منح الفرصة لمنتخبات جديدة لتحقيق حلم طال انتظاره وبلوغ أكبر بطولة كروية على مستوى العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات النسخة المقبلة، التي ستشهد الظهور الأول لأربعة منتخبات هي كاب فيردي والأردن وكوراساو وأوزبكستان، في حدث يعكس اتساع دائرة المنافسة عالميًا.

كاب فيردي.. إنجاز تاريخي لمنتخب الجزر

نجح منتخب كاب فيردي في كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأفريقية بعدما حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم لأول مرة، متفوقًا خلال التصفيات على منتخبات صاحبة خبرات طويلة داخل القارة.

ويمثل هذا التأهل إنجازًا استثنائيًا لدولة صغيرة تقع غرب أفريقيا، لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة، لتصبح من بين أصغر الدول التي تصل إلى نهائيات المونديال.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للنتائج القوية التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحول من منتخب محدود الحضور إلى فريق قادر على المنافسة قارياً، خاصة بعد ظهوره المميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الأردن يحقق الحلم العربي

وعلى الصعيد العربي، تمكن منتخب الأردن من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد سنوات طويلة من المحاولات التي توقفت كثيرًا عند أبواب التأهل.

وجاء صعود المنتخب الأردني بعد أداء قوي في التصفيات، مدعومًا بالثقة التي اكتسبها الفريق عقب نتائجه المميزة في كأس آسيا 2023، التي شهدت وصوله إلى المباراة النهائية.

وحسم المنتخب الأردني تأهله رسميًا بعد انتصار كبير على منتخب عُمان بثلاثية نظيفة، ليعلن ميلاد جيل جديد أعاد رسم طموحات الكرة الأردنية.

ويبرز ضمن صفوف الفريق عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الاحترافية، يتقدمهم موسى التعمري ويزن العرب، اللذان شكلا عنصرًا مهمًا في رحلة التأهل التاريخية.

كوراساو.. المفاجأة الأكبر في التصفيات

ومن منطقة الكونكاكاف، خطف منتخب كوراساو الأنظار بعدما نجح في بلوغ كأس العالم لأول مرة في تاريخه، ليصبح أحد أبرز مفاجآت التصفيات.

ويُعد المنتخب الكاريبي من أصغر الدول التي تشارك في المونديال من حيث عدد السكان، إذ يعيش في البلاد نحو 156 ألف نسمة فقط.

واعتمد الفريق على مجموعة من اللاعبين أصحاب الأصول الهولندية إلى جانب العناصر المحلية، ما منح المنتخب قوة فنية واضحة خلال مشواره في التصفيات.

كما لعب المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات دورًا بارزًا في قيادة الفريق نحو هذا الإنجاز التاريخي.

أوزبكستان تكسر سنوات الانتظار

بدوره، نجح منتخب أوزبكستان أخيرًا في إنهاء سنوات طويلة من الإخفاقات القارية، بعدما حجز مقعده في كأس العالم للمرة الأولى، ليصبح أول منتخب من آسيا الوسطى يحقق هذا الإنجاز.

وقدم المنتخب الأوزبكي مستويات قوية خلال التصفيات، حافظ خلالها على استقراره الفني ونتائجه الإيجابية حتى ضمن بطاقة العبور إلى النهائيات.

ويُنظر إلى هذا التأهل باعتباره ثمرة مشروع طويل لتطوير الكرة الأوزبكية، خاصة مع تزايد عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا وارتفاع مستوى المنافسة داخل المنتخب.

ويقود الفريق المدرب الإيطالي فابيو كانافارو، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة الأوزبكية.

نسخة استثنائية بوجوه جديدة

وتؤكد مشاركة هذه المنتخبات الأربعة أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون مختلفة على مستوى المنافسة والتمثيل الجغرافي، بعدما أصبحت البطولة أكثر انفتاحًا على منتخبات كانت بعيدة لسنوات عن حلم المشاركة في المونديال، لتبدأ الآن رحلتها الأولى على المسرح الكروي الأكبر عالميًا.

كأس العالم 2026 كأس العالم مونديال 2026 كاب فيردي منتخب الأردن منتخب كوراساو منتخب أوزبكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

يوم القر

ما هو يوم القر وسبب تسميته وفضله ودعاؤه المستجاب وأعمال الحج فيه

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

ترشيحاتنا

أرشيفية

واشنطن تشدد الخناق.. إدراج هيئة إيرانية لإدارة عبور مضيق هرمز ضمن قائمة العقوبات

عز الدين بيك

إعلام عبري يزعم: نجاح عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس "عز الدين بيك" ونائبه "عماد أسليم"

جنوب لبنان

تصعيد جديد في جنوب لبنان.. إسرائيل تعلن استهداف بنية تحتية لـ«حزب الله» بمنطقة صور

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد