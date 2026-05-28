بـ44 هدفًا.. الأهلي الأقوى هجومياً في مجموعة البطل هذا الموسم

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ترتيب أقوى الفرق هجومياً في مجموعة البطل بالدوري هذا الموسم، حيث تصدر الأهلي القائمة بعدما سجل 44 هدفًا، يليه بيراميدز بـ43 هدفًا، ثم الزمالك في المركز الثالث بـ39 هدفًا.

مهيب عبد الهادي

وأضافة عبر صفحته، أن المصري جاء رابعًا برصيد 35 هدفًا، ثم سيراميكا خامسًا بـ34 هدفًا، بينما احتل إنبي المركز السادس بـ27 هدفًا، وجاء سموحة في المركز الأخير بـ23 هدفًا.

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن المدرب البرازيلي "بريكليس تشاموسكا" الذي انتهى عقده مع التعاون السعودي يدخل ضمن ترشيحات النادي الأهلي.

وقال طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"البرازيلي تشاموسكا مدرب التعاون السعودي على رادار الاهلي".

وقد أكد البرازيلي لوسائل الإعلام أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي من إدارة الأهلي حتى الآن، ولكنه أبدى ترحيباً كبيراً، واصفاً الأهلي بالنادي الكبير الذي لا يمكن رفضه.

وقد تحدث محسن صالح، نجم الأهلي السابق، عن ملف المدير الفني الجديد للفريق، بعد نهاية الموسم الحالي وعدم نجاح الأهلي في التتويج بلقب الدوري تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب.

وأكد محسن صالح، خلال تصريحات إذاعية، أن الاتجاه داخل الأهلي يسير نحو التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن اسم علي ماهر كان يمكن أن يدخل دائرة الترشيحات بشروط معينة.

وأوضح أن التتويج بلقب الدوري كان سيمنح علي ماهر أفضلية قوية وفرصة حقيقية لتولي تدريب الأهلي، معتبرًا أن الفوز بالبطولة المحلية يمثل “شهادة عبور” لأي مدرب مصري من أجل قيادة القلعة الحمراء.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المنافسة على الدوري وحدها لا تكفي، خاصة مع طبيعة الضغوط والطموحات داخل النادي، التي تجعل الإدارة تبحث دائمًا عن مدرب يمتلك سجلًا قويًا في حصد البطولات.