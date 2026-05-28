انتشار أمني مكثف في العراق خلال العيد.. وقرارات صارمة لمنع الألعاب النارية

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الداخلية العراقية تواصل تنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بعيد الأضحى، من خلال انتشار مكثف للأجهزة الأمنية في بغداد وجميع المحافظات، بهدف تأمين الاحتفالات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت التميمي أن الوزارة فرضت حظراً تاماً على بيع واستخدام المفرقعات والألعاب النارية وألعاب الأطفال الخطرة داخل المحال التجارية، بعد تكرار الإصابات البالغة التي تشهدها المستشفيات خلال مواسم الأعياد نتيجة سوء استخدام هذه الألعاب.

وأضافت أن وزارة الداخلية أطلقت حملات توعوية عبر قسم الإعلام لحث الأهالي والأطفال على عدم استخدام المفرقعات، خاصة في المناطق المزدحمة، مع التشديد على منع تداولها أو بيعها قرب المناطق السكنية، في إطار جهود تقليل الحوادث والإصابات خلال أيام العيد.

