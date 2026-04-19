شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 4 معلمين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الواصل بين قريتي غرب الموهوب وأبو منقار.

تفاصيل إصابة 4 معلمين خلال توجههم إلى عملهم بإحدى مدارس الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث مروري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة أيمن عبد الله كامل (42 عامًا)، وأيمن محمد أحمد (38 عامًا)، وإيهاب عرفات عبد الله هلال (31 عامًا)، وحنفي محمود سنوسي مبارز (45 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمركز الداخلة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.