كلية الحقوق بجامعة أسوان تنظم فعاليات بطولة كأس التحدي لكرة القدم

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات بطولة كأس التحدي لكرة القدم التي نظمتها كلية الحقوق، بحضور الدكتور أيمن عبدالغفار عميد الكلية، والدكتورة كامليا صلاح الدين، وحاتم يسري مدير عام رعاية الطلاب المركزية بالجامعة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شهدت البطولة مشاركة 8 فرق طلابية، حيث أُقيمت المنافسات بنظام خروج المغلوب (ربع النهائي – نصف النهائي – النهائي) على مدار يومين، اتسمت بالإثارة والندية، وعكست روحًا رياضية عالية بين المشاركين.



وأسفرت المنافسات عن فوز فريق «باريس» منتخب الكلية بلقب البطولة، بعد أداء متميز، حيث تم تسليم الجوائز للفائزين وسط أجواء احتفالية مميزة عكست نجاح التنظيم وروح الانتماء الطلابي.

تشكيل الفريق الفائز من أحمد عبدالباسط (تريكة) وأحمد علي وأدهم خالد وأحمد غريب ومحمد سالم وزياد شرقاوي وأحمد حتاتة

وقد فاز بالجوائز الفردية

هداف البطولة،بشاري محمد

وأفضل لاعب أحمد علي

أفضل حارس أدهم خالد

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، خاصة الرياضية منها، لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيدًا بحسن التنظيم والمستوى المتميز الذي ظهرت به البطولة، والذي يعكس وعي الطلاب وحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبدالغفار، عميد كلية الحقوق، أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار دعم الكلية للمواهب الرياضية وتعزيز روح الفريق والانتماء بين الطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في خلق بيئة جامعية إيجابية محفزة على الإبداع والتميز.

كما تم توجيه الشكر لفريق التنظيم ومجلس اتحاد الطلاب، واللجنة الرياضية بقيادة عبدالرحمن راشد وحسن حمادة، ورئيس الاتحاد طه علي كرار، ونائب رئيس الاتحاد محمود نصر، تقديرًا لجهودهم المتميزة في إنجاح البطولة.