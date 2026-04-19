برلمان

نائب الشيوخ يوضح أهمية توفير 155 ألف فرصة عمل في القضاء على البطالة

الاقتصاد المصري
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع “The Spine” يمثل نقطة تحول مهمة في مسار جذب الاستثمارات الكبرى، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب مشروعات عملاقة في توقيت يشهد تحديات اقتصادية عالمية.

وقال سمير في تصريح لـ"صدى البلد"، إن حجم الاستثمارات التي تتجاوز 1.4 تريليون جنيه يبعث برسائل واضحة للمؤسسات المالية الدولية بأن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة وقادرة على تحقيق عوائد مستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.

زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال

وأضاف أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال، فضلًا عن دوره في تنويع مصادر الدخل القومي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل يعكس الأثر المباشر للمشروع على الاقتصاد الحقيقي، خاصة في ظل الحاجة إلى مشروعات كثيفة العمالة تدعم سوق العمل وتحد من معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع لا تتوقف عند حدوده الاستثمارية، بل تمتد إلى تحفيز قطاعات حيوية مثل الصناعة والتشييد والسياحة، بما يعزز من سلاسل القيمة داخل الاقتصاد المصري.

واختتم سمير تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ مثل هذه المشروعات يعكس رؤية واضحة للدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
 

