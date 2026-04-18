ممثلة مجلس النواب الإسباني: ندعم رؤية مصر القائمة على ترسيخ السلام وتعزيز الحوار ورفض الحروب

قالت إيساورا ليال، السكرتير الثاني لمجلس النواب الإسباني، إنها تنقل تحيات رئيسة البرلمان الإسباني، مؤكدة دعم إسبانيا لرؤية مصر القائمة على ترسيخ السلام وتعزيز الحوار ورفض الحروب.

وأوضحت ليال ضرورة العمل على تحويل وقف إطلاق النار في إيران ولبنان إلى وقف دائم، مع وقف الهجمات على دول الخليج ولبنان، وإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أهمية إرساء نظام دولي يدعم احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب.

وأكدت أن الدبلوماسية والحوار يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق السلام، لافتة إلى أن إسبانيا تنحاز دائمًا لقيم السلام والإنسانية عبر المفاوضات والحلول السلمية.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.