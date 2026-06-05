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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صبري فواز يشيد بكورال فلاحين قرية دوامة: يعبرون عن الهوية المصرية بإحساس صادق

صبري فواز
صبري فواز
محمود محسن

أشاد الفنان صبري فواز بفريق "كورال فلاحين قرية دوامة"، مؤكدًا أنهم يم

تلكون أصواتًا مميزة وقدرة كبيرة على نقل المشاعر للجمهور من خلال ما يقدمونه من أعمال فنية.

وقال فواز، خلال استضافته في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الفريق يقدم نموذجًا للفن المصري الأصيل والبسيط، مشيرًا إلى أنه يحرص على متابعة أعمالهم منذ فترة.

التعبير عن الملامح

وأضاف أن أعضاء الكورال يتميزون بإحساس قوي أثناء الغناء، كما ينجحون في التعبير عن الملامح والهوية المصرية من خلال أدائهم، وهو ما يمنح أعمالهم طابعًا خاصًا ويجعلها قريبة من وجدان الجمهور.

صبري فواز فلاحين قرية دوامة المشاعر أعمال فنية

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