استشاري أسري : زواج السوشيال ميديا بطيخة مقفولة .. والمفاجآت تبدأ بعد الارتباط

أكد وائل أبو شوشة، المحامي واستشاري العلاقات الأسرية، أن الجدل الدائر حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية لا يمكن اختزاله في تحميل التكنولوجيا وحدها مسؤولية فشل بعض الزيجات، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة استخدام هذه الوسائل ومدى صدق الأطراف أثناء فترة التعارف والخطوبة.



وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض العلاقات التي تبدأ عبر منصات التواصل تشبه إلى حد كبير شراء "بطيخة مغلقة"، حيث تبدو الصورة من الخارج مثالية وجذابة، بينما لا يمكن الحكم على الحقيقة إلا بعد الاقتراب واكتشاف التفاصيل الواقعية.

وأضاف أن العديد من الشباب والفتيات يلجأون إلى تقديم نسخة مثالية من أنفسهم عبر الصور المعدلة والفلاتر الرقمية وإخفاء الجوانب الحقيقية من شخصياتهم، ما يؤدي إلى تكوين انطباعات غير واقعية بين الطرفين خلال فترة الخطوبة.



وأشار أبو شوشة إلى أن مرحلة ما قبل الزواج أصبحت في بعض الحالات ساحة للتجميل وإظهار المميزات فقط، بينما يتم إخفاء العيوب والمشكلات الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى صدمة لدى الطرفين بعد الزواج عندما تبدأ الحقائق في الظهور وتختفي الصورة الافتراضية التي تم رسمها سابقًا.



وشدد استشاري العلاقات الأسرية على أن نجاح أي زواج لا يعتمد على مواقع التواصل أو التكنولوجيا بقدر ما يعتمد على الصدق والوضوح والتربية السليمة، مؤكدًا أن بناء العلاقة على أسس واقعية ومعرفة حقيقية بالشخصية يظل الضمانة الأهم لاستمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/931900966571086/