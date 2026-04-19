مكاسب قوية للبورصة.. المؤشر الرئيسي يقفز ورأس المال يربح 31 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بعمليات شراء نشطة، ما انعكس على صعود المؤشر الرئيسي وتحقيق مكاسب سوقية تجاوزت 31 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 3.571 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي يقود الصعود

سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 52372 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.93% عند 63345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة مماثلة بلغت 1.82% لينهي الجلسة عند مستوى 24195 نقطة.

أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، واصل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تحركاته الإيجابية، مرتفعًا بنسبة 0.31% ليغلق عند 13426 نقطة.

فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 18827 نقطة، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأوسع نطاقًا.