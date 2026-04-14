مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها بعد إجازة عيد شم النسيم، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات قوية بلغت 9.1 مليار جنيه.
رأس المال السوقي يربح 50 مليار جنيه ليغلق عند 3.476 تريليون جنيه
مؤشر EGX30 يرتفع بنسبة 1.83% ليقترب من مستوى 50 ألف نقطة
صعود مؤشر EGX70 بنسبة 1.16% ومؤشر EGX100 بنسبة 1.14%
تداولات قوية عند 9.1 مليار جنيه تعكس نشاط السوق
مشتريات العرب تقود الصعود مقابل مبيعات المصريين والأجانب
تفاصيل المؤشرات:
صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.35% عند 60647 نقطة
ارتفع EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.84% عند 23089 نقطة
زاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.84% عند 5501 نقطة
صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.68% عند 5311 نقطة