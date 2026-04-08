البورصة المصرية تحتفل بإعلان الهدنة الأمريكية مع إيران

شهدت البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، طفرة قوية في أداء المؤشرات عقب إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس إيجابياً على السوق ورأس المال السوقي.

افتتح المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 2.7%، معززاً معنويات المستثمرين بعد فترة من الترقب والتذبذب بسبب التوترات الإقليمية الأخيرة.

كما سجلت أسهم الشركات المتوسطة الحجم ارتفاعاً بنسبة 1.17%، فيما ارتفع مؤشر المائة بنسبة 1.24%، وحقق مؤشر الشريعة مكاسب بلغت 2.6%.

وقد انعكس هذا الارتفاع على رأس المال السوقي، الذي ربح نحو 43 مليار جنيه ليصل إلى 3.372 تريليون جنيه، في مؤشراً واضحاً على استعادة ثقة المستثمرين.