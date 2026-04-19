توروب يحذر لاعبي الأهلي من الالتحامات القوية قبل ودية زد استعدادًا لموقعة بيراميدز

وجّه ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحذيرات واضحة للاعبيه قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام زد إف سي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين، ضمن برنامج إعداد الفريق خلال فترة التوقف.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية في تمام السادسة مساءً، في إطار تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنح بعض العناصر فرصة المشاركة قبل استئناف منافسات الدوري.

حرص على سلامة اللاعبين

وجاءت تحذيرات المدير الفني الدنماركي بضرورة تجنب الالتحامات القوية خلال اللقاء، في ظل حرص الجهاز الفني على الحفاظ على سلامة اللاعبين، وعدم المخاطرة بأي إصابات قد تؤثر على جاهزية الفريق في المرحلة المقبلة.

ويخشى الجهاز الفني تعرض أي من العناصر الأساسية لإصابات، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والتي تمثل محطة مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

التركيز على مواجهة بيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا قويًا بين الفريقين في ظل تقارب المستوى والطموحات.

ويسعى توروب من خلال المباراة الودية إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تجهيز اللاعبين العائدين أو الحفاظ على نسق المباريات، دون التأثير على جاهزية العناصر الأساسية قبل المواجهة الحاسمة.