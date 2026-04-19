تعرف على مواعيد مباريات نهائيات بطولة كأس الناشئين تحت 17 سنة للطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر،جدول مباريات نهائيات بطولة كأس الناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) للموسم الرياضي 2025/2026، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل بمشاركة كلا من :الزمالك، الطيران، دلفي، وسموحة.

ومن المقرر ان تفتتح المنافسات يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري ، حيث تشهد "صالة سيتي كلوب بشبين الكوم" مواجهتين من العيار الثقيل:

المباراة الأولى: الزمالك في مواجهة الطيران، وتنطلق في تمام الساعة 3:00 عصراً.

المباراة الثانية: دلفي يلتقي مع سموحة، في تمام الساعة 5:00 مساءً.

وتختتم البطولة فعالياتها يوم الجمعة 24 أبريل 2026، بمباراتي تحديد المراكز واللقب:

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: تجمع بين (الخاسر من المباراة الأولى) ضد (الخاسر من المباراة الثانية) في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

المباراة النهائية: تجمع بين (الفائز من المباراة الأولى) ضد (الفائز من المباراة الثانية) في تمام الساعة 4:00 عصراً، ليتوج الفائز بلقب كأس مصر للناشئين.