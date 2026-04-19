وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان ستاد المنصورة ويتابعان تطوير نزل الشباب

تفقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ومحافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، الأعمال الانشائية وعملية التطوير نزل شباب المنصورة، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة للمحافظة في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها داخل استاد المنصورة، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ على أرض الواقع.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال التطوير الجارية بالمشروع، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الملعب الرئيسي بنجيل طبيعي، إلى جانب تطوير التراك المحيط به ضمن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، كما تابعا تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بمبنى نزل الشباب.

ويقام مبنى نزل الشباب على مساحة متكاملة تضم بدروم ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بإجمالي 39 غرفة تستوعب نحو 120 نزيلاً، بالإضافة إلى قاعة محاضرات رئيسية بسعة 70 شخص، ومطعم بسعة 120 شخص، إلى جانب 6 قاعات ورش عمل، بما يجعله مركزا متكاملاً للتدريب والتأهيل واستضافة الفعاليات الشبابية، كما يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل خزانات مياه مخصصة للحريق بسعة إجمالية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا، بما يعزز من معايير الأمان والسلامة داخل المنشأة.

كما تفقد الوزير والمحافظ فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، حيث تابعا تدريبات اللاعبين، واطلعا على البرامج الفنية والتأهيلية المقدمة للنشء، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وفق أحدث الأساليب العلمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه النوعية من المشروعات تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية، ليس فقط من حيث الإنشاء، ولكن من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين الإقامة والتدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفعالة في عملية التنمية.

وأشار الوزير إلى أن نزل الشباب يعد أحد الأدوات المهمة لدعم السياحة الشبابية والرياضية، وخلق بيئة مناسبة لتنظيم المعسكرات والبرامج التدريبية، بما يعزز من الاستفادة الاقتصادية للمنشآت، ويرتبط برؤية الدولة في تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن أعمال التطوير الجارية بـاستاد المنصورة ونزل الشباب تمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في رفع كفاءة المنشآت وتقديم خدمات متكاملة للشباب والرياضيين، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة.

كما أكد " محافظ الدقهلية " أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، من خلال دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم النشء وتوفير بيئة تدريبية متطورة لهم.