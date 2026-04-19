زلزال في سوق الانتقالات.. مانشستر سيتي يستعد لتحطيم الأرقام من أجل تينو ليفرامينتو

في ظل استعدادات الأندية الكبرى لموسم انتقالات صيفي مشتعل يبدو أن مانشستر سيتي على موعد مع خطوة قد تعيد رسم خريطة سوق الانتقالات عبر صفقة دفاعية تحمل طابعًا استثنائيًا سواء من حيث القيمة أو التوقيت في إطار مشروع فني يسعى لاستعادة الهيمنة محليًا ومواصلة الحضور القوي أوروبيًا.

ويعمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا على وضع ملامح فريقه للموسم الجديد 2026-2027 واضعًا نصب عينيه تدعيم بعض المراكز الحيوية بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفورية والاستمرارية على المدى الطويل.

ورغم السمعة الدفاعية للمركز المستهدف فإن فلسفة جوارديولا تعتمد على الأظهرة ذات النزعة الهجومية القادرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير وهو ما يفسر التحرك الجاد نحو أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي.

ليفرامينتو.. هدف استراتيجي

يتصدر اسم تينو ليفرامينتو ظهير نيوكاسل يونايتد قائمة اهتمامات السيتي في صفقة قد تتحول إلى الأغلى في تاريخ مركز الظهير الأيمن.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا والمنتج من أكاديمية تشيلسي لفت الأنظار بقدراته البدنية العالية وسرعته الكبيرة إلى جانب مرونته التكتيكية ما جعله محط أنظار عدة أندية كبرى في إنجلترا وأوروبا.

أرقام قياسية

بحسب تقارير صحفية بريطانية يدرس مانشستر سيتي تقديم عرض قد يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني وهو رقم كفيل بتحطيم الرقم القياسي الحالي لأغلى ظهير أيمن في العالم والمسجل باسم المغربي أشرف حكيمي بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.

ورغم وجود تباين في التقديرات حول إمكانية إتمام الصفقة بهذا الرقم فإن المؤشرات تؤكد جدية التحرك خاصة في ظل رغبة السيتي في حسم الصفقة مبكرًا قبل اشتداد المنافسة.

ظروف نيوكاسل

يأتي هذا الاهتمام في وقت يمر فيه نيوكاسل بفترة من التراجع على مستوى النتائج ما يزيد الضغوط على مدربه إيدي هاو ويطرح تساؤلات حول مستقبل بعض نجوم الفريق خاصة في حال الإخفاق في حجز مقعد أوروبي.

كما أن الوضع التعاقدي لليفرامينتو مع اقترابه من دخول العامين الأخيرين في عقده قد يمنح مانشستر سيتي أفضلية نسبية على طاولة المفاوضات إلى جانب إمكانية إدخال لاعبين ضمن الصفقة لتقليل المقابل المالي.

صراع مرتقب مع أرسنال

لن يكون الطريق ممهدًا أمام السيتي في ظل اهتمام أرسنال بالحصول على خدمات اللاعب نفسه ما ينذر بمنافسة قوية خلال الميركاتو الصيفي.

وينتظر أن تلعب العوامل الفنية مثل ضمان المشاركة الأساسية والمشروع الرياضي دورًا حاسمًا في تحديد وجهة اللاعب إلى جانب القوة المالية للأندية المتنافسة.

لماذا ليفرامينتو؟

اختيار ليفرامينتو لا يأتي من فراغ بل يعكس حاجة واضحة داخل منظومة السيتي في ظل الاعتماد المؤقت على حلول غير تقليدية في مركز الظهير الأيمن مثل توظيف ماتيوس نونيز وتراجع أدوار بعض العناصر الأخرى.

ويمتاز اللاعب بقدرته على التحول السريع من الدفاع للهجوم وإجادته للعب في أكثر من مركز على الجبهة اليمنى ما يجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب اللعب المرن الذي يفضله جوارديولا.

هل نشهد صفقة تاريخية؟

مع اقتراب فتح باب الانتقالات تترقب الأوساط الكروية ما إذا كان مانشستر سيتي سيُقدم بالفعل على كسر حاجز الأرقام القياسية من أجل تدعيم صفوفه أم أن تعقيدات الصفقة ستؤجل هذا التحرك.

لكن المؤكد أن اسم تينو ليفرامينتو سيكون أحد أبرز العناوين في صيف كروي يبدو أنه لن يمر بهدوء.