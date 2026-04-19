قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

زلزال في سوق الانتقالات.. مانشستر سيتي يستعد لتحطيم الأرقام من أجل تينو ليفرامينتو

تينو ليفرامينتو ظهير نيوكاسل يونايتد

في ظل استعدادات الأندية الكبرى لموسم انتقالات صيفي مشتعل يبدو أن مانشستر سيتي على موعد مع خطوة قد تعيد رسم خريطة سوق الانتقالات عبر صفقة دفاعية تحمل طابعًا استثنائيًا سواء من حيث القيمة أو التوقيت في إطار مشروع فني يسعى لاستعادة الهيمنة محليًا ومواصلة الحضور القوي أوروبيًا.

ويعمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا على وضع ملامح فريقه للموسم الجديد 2026-2027 واضعًا نصب عينيه تدعيم بعض المراكز الحيوية بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفورية والاستمرارية على المدى الطويل.

ورغم السمعة الدفاعية للمركز المستهدف فإن فلسفة جوارديولا تعتمد على الأظهرة ذات النزعة الهجومية القادرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير وهو ما يفسر التحرك الجاد نحو أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي.

ليفرامينتو.. هدف استراتيجي

يتصدر اسم تينو ليفرامينتو ظهير نيوكاسل يونايتد قائمة اهتمامات السيتي في صفقة قد تتحول إلى الأغلى في تاريخ مركز الظهير الأيمن.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا والمنتج من أكاديمية تشيلسي لفت الأنظار بقدراته البدنية العالية وسرعته الكبيرة إلى جانب مرونته التكتيكية ما جعله محط أنظار عدة أندية كبرى في إنجلترا وأوروبا.

أرقام قياسية 

بحسب تقارير صحفية بريطانية يدرس مانشستر سيتي تقديم عرض قد يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني وهو رقم كفيل بتحطيم الرقم القياسي الحالي لأغلى ظهير أيمن في العالم والمسجل باسم المغربي أشرف حكيمي بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.

ورغم وجود تباين في التقديرات حول إمكانية إتمام الصفقة بهذا الرقم فإن المؤشرات تؤكد جدية التحرك خاصة في ظل رغبة السيتي في حسم الصفقة مبكرًا قبل اشتداد المنافسة.

ظروف نيوكاسل

يأتي هذا الاهتمام في وقت يمر فيه نيوكاسل بفترة من التراجع على مستوى النتائج ما يزيد الضغوط على مدربه إيدي هاو ويطرح تساؤلات حول مستقبل بعض نجوم الفريق خاصة في حال الإخفاق في حجز مقعد أوروبي.

كما أن الوضع التعاقدي لليفرامينتو مع اقترابه من دخول العامين الأخيرين في عقده قد يمنح مانشستر سيتي أفضلية نسبية على طاولة المفاوضات إلى جانب إمكانية إدخال لاعبين ضمن الصفقة لتقليل المقابل المالي.

صراع مرتقب مع أرسنال

لن يكون الطريق ممهدًا أمام السيتي في ظل اهتمام أرسنال بالحصول على خدمات اللاعب نفسه ما ينذر بمنافسة قوية خلال الميركاتو الصيفي.

وينتظر أن تلعب العوامل الفنية مثل ضمان المشاركة الأساسية والمشروع الرياضي دورًا حاسمًا في تحديد وجهة اللاعب إلى جانب القوة المالية للأندية المتنافسة.

لماذا ليفرامينتو؟

اختيار ليفرامينتو لا يأتي من فراغ بل يعكس حاجة واضحة داخل منظومة السيتي في ظل الاعتماد المؤقت على حلول غير تقليدية في مركز الظهير الأيمن مثل توظيف ماتيوس نونيز وتراجع أدوار بعض العناصر الأخرى.

ويمتاز اللاعب بقدرته على التحول السريع من الدفاع للهجوم وإجادته للعب في أكثر من مركز على الجبهة اليمنى ما يجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب اللعب المرن الذي يفضله جوارديولا.

هل نشهد صفقة تاريخية؟

مع اقتراب فتح باب الانتقالات تترقب الأوساط الكروية ما إذا كان مانشستر سيتي سيُقدم بالفعل على كسر حاجز الأرقام القياسية من أجل تدعيم صفوفه أم أن تعقيدات الصفقة ستؤجل هذا التحرك.

لكن المؤكد أن اسم تينو ليفرامينتو سيكون أحد أبرز العناوين في صيف كروي يبدو أنه لن يمر بهدوء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 20-4-2026

مبادرة

اليوم.. انطلاق مبادرة «معًا نبني وطن» لترشيد الاستهلاك في كفر الشيخ

الحادث

تشييع جثمان الفتاة بسمة ضحية حادث الدهس بمشروع تطوير الشارع التجاري بالإسماعيلية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد