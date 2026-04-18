تغييرات مرتقبة في الاتحاد.. 3 نجوم على أعتاب مغادرة مانشستر سيتي| هل مرموش منهم؟

تتجه الأنظار داخل أروقة مانشستر سيتي نحو صيف قد يحمل قرارات صعبة على مستوى قائمة الفريق، في وقت يخوض فيه النادي صراعا محتدما على لقب الدوري الإنجليزي.

فبينما يواصل الفريق ملاحقة المتصدر آرسنال بثبات، تتصاعد في الخلفية مؤشرات على تغييرات وشيكة في غرفة الملابس بملعب الاتحاد.

الفوز الكبير الذي حققه السيتي على تشيلسي بثلاثية نظيفة أعاد الفريق بقوة إلى دائرة المنافسة، مقلصا الفارق إلى ست نقاط مع مباراة مؤجلة، ما يعكس إصرار كتيبة المدرب بيب غوارديولا على القتال حتى اللحظة الأخيرة.

ضغوط المنافسة تكشف الحاجة لإعادة التوازن

ورغم التعثر الأوروبي بالخروج من دوري الأبطال أمام ريال مدريد، فإن التركيز المحلي ظل حاضرا بقوة لكن ضغط المباريات وكثافة الاستحقاقات يفرضان ضرورة أن يكون جميع اللاعبين في أعلى درجات الجاهزية، وهو ما لم يتحقق بالشكل المأمول مع بعض الأسماء التي انضمت حديثا إلى الفريق.

هذه المعطيات فتحت باب التكهنات حول إمكانية حدوث عملية إعادة توازن جديدة في التشكيلة، خاصة بعد مرحلة إعادة بناء وصفت بأنها مكلفة ولم تحقق النجاح الكامل.

بورسون يكشف ملامح قائمة الراحلين المحتملين

في هذا السياق، كشف المستشار المالي السابق للنادي ستيفان بورسون عن رؤيته لاحتمالات الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى ثلاثة أسماء قد تكون الأقرب لمغادرة الفريق الهولندي تيجاني ريندرز، والمصري عمر مرموش، والبرازيلي سافينيو.

وأوضح بورسون أن إدارة السيتي مطالبة بإعادة تنظيم ميزانيتها وفتح المجال أمام صفقات جديدة، ما يفرض الاستغناء عن بعض العناصر التي لم تقدم الإضافة المنتظرة.

أرقام متواضعة تعزز سيناريو الرحيل

الأرقام تعكس جانبا من الصورة، إذ لم يسجل عمر مرموش سوى هدف واحد خلال 17 مباراة في الدوري، بينما فشل سافينيو في هز الشباك خلال 18 ظهورا هذه الحصيلة المحدودة لا تتماشى مع الطموحات الهجومية لفريق ينافس على كل الألقاب.

ومع توقعات بصفقات جديدة خلال الصيف، تبدو إدارة مانشستر سيتي أمام معادلة دقيقة وهى الحفاظ على التنافسية، وفي الوقت نفسه تصحيح مسار التعاقدات بما يضمن عائدا فنيا وماليا أفضل في الموسم المقبل.