تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب “الاتحاد”، في لقاء قد يكون حاسمًا في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل آرسنال المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بعد أن خاض 32 مباراة وقدم أداءً ثابتًا طوال الموسم. في المقابل، يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 31 مباراة، ما يمنحه فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط حال تحقيق الفوز، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

أهمية المواجهة في سباق اللقب

تمثل هذه المباراة نقطة تحول حقيقية في سباق التتويج بالدوري الإنجليزي. ففوز آرسنال سيعزز صدارته ويقرّبه خطوة كبيرة من اللقب، بينما انتصار مانشستر سيتي سيشعل المنافسة من جديد ويعيده بقوة إلى دائرة الصراع، خاصة مع خبرته الكبيرة في حسم البطولات خلال المراحل الأخيرة.

جاهزية نيكو أوريلي

شهدت الأيام الماضية حالة من القلق داخل صفوف مانشستر سيتي بشأن جاهزية اللاعب نيكو أوريلي، بعد تعرضه لإصابة في المباراة الأخيرة. إلا أن المدير الفني بيب جوارديولا طمأن الجماهير، مؤكدًا في تصريحاته يوم الجمعة أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة، ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال اليوم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري.

خط الوسط الهجومي: أنطوان سيمينيو، ريان شرقي، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.