توتنهام يتعادل مع برايتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم توتنهام في الدقيقة 39 عن طريق بيدرو بورو فيما تعادل فريق برايتون في الدقيقة 45+3 عن طريق كاورو ميتوما.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة تشافي سيمونز في الدقيقة 77، فيما تعادل برايتون في الدقيقة 90+5 عن طريق جورجينهو روتر.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حارس المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، دانسو، ميكي فان دي فين،اودوجي.

خط الوسط: بينتانكور ، كالاجير ، بيسوما

خط الهجوم: سولانكي ، كولو مواني ، تشافي سيمونز.

ويحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 47 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.