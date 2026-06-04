تحرك برلماني بشأن واقعة مسؤول التعليم الإعدادي بالقليوبية ومطالب بكشف نتائج التحقيقات

تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بشأن الواقعة المتداولة والمنسوبة إلى مسؤول التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الواقعة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أثارت حالة من الاستياء بين المواطنين وأولياء الأمور، خاصة في ظل حساسية المنصب الذي يشغله المسؤول المشار إليه وتأثيره المباشر على المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن ما تم تداوله تضمن مقاطع مصورة وشهادات مرتبطة بالواقعة، إلى جانب الإعلان عن اتخاذ إجراءات إدارية من الجهات المختصة، وهو ما يستوجب – بحسب طلب الإحاطة – توضيح حقيقة ما جرى، وبيان نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة، ومدى وجود أي قصور رقابي أو إداري داخل المديرية.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور العلم بالواقعة، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج التحقيقات الإدارية والقانونية وما انتهت إليه من قرارات.

كما دعا إلى الإفادة بما إذا كانت هناك شكاوى أو بلاغات سابقة تتعلق بالمسؤول المذكور، وكيفية التعامل معها، فضلًا عن توضيح المسؤوليات الإدارية والرقابية داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومدى وجود أوجه قصور تستوجب المساءلة.

وشدد النائب إيهاب إمام على أهمية عرض الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، وتعزيز حماية أولياء الأمور والمتعاملين مع المؤسسات التعليمية، إلى جانب توضيح آليات اختيار وتقييم القيادات التعليمية والرقابة على أدائها ومدى التزامها بقواعد النزاهة والشفافية.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.