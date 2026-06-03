طلب إحاطة أمام النواب بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة للبساتين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين وتأثيره على الإنتاج والصادرات الزراعية.

وأشار زين الدين، إلى أن القرار جاء في توقيت حرج يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة الحرة والمبيدات والطاقة والمياه، قائلا: وهو ما يضاعف الأعباء على المزارعين ويهدد استمرار الإنتاج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار يمس أكثر من 2 مليون فدان مزروعة بمحاصيل الموالح والنخيل والمانجو والزيتون، مؤكدا أنها محاصيل تمثل قاطرة للصادرات الزراعية المصرية ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة خلال العام الماضي بسبب اضطرابات الأسواق العالمية والحروب الإقليمية، محذرا من أن وقف دعم الأسمدة يضيف عبئًا جديدًا على قطاع الزراعة يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وطالب زين الدين، وزير الزراعة بتوضيح مبررات قرار الوقف، مشددا على ضرورة الكشف عن خطة الوزارة لضبط أسعار الأسمدة الحرة في السوق، والآليات البديلة التي سيتم توفيرها للمزارعين لتعويض إلغاء الدعم.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على المساحات المنزرعة من البساتين ومنع تدهورها، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد القومي.