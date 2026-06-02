قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن تأخر صرف تعويضات أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها بالأقصر منذ 2005

عبد الرحمن البشاري - عضو مجلس النواب
عبد الرحمن البشاري - عضو مجلس النواب
أميرة خلف

تقدم النائب عبد الرحمن البشاري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن امتناع محافظة الأقصر عن صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح المحافظة بمدينة الأقصر منذ عام 2005 وما تلاها حتى عام 2011، رغم انتهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها واستقرار المراكز القانونية للمستحقين.

 تحديد جدول زمني عاجل لإنهاء معاناة المواطنين المتضررين

وأوضح البشاري، في طلب الإحاطة، أن محافظة الأقصر قامت منذ عام 2005 وما تلاه بنزع ملكية العديد من العقارات المملوكة للمواطنين بمدينة الأقصر للمنفعة العامة ولصالح المحافظة، مقابل تعويضات مالية تم تقديرها قانونًا لأصحاب تلك العقارات، مشيرًا إلى أن قرارات نزع الملكية شملت عددًا من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بمدينة الأقصر، يتجاوز عددها 26 مشروعًا، من بينها مشروع إحياء طريق الكباش بمراحله الثلاث، ومشروع توسعة وتطوير ساحة معابد الكرنك، وغيرها من المشروعات التي ترتب عليها نزع ملكية عقارات المواطنين لصالح المحافظة.

وقال إن مبالغ التعويضات تم إيداعها بمديرية المساحة بالأقصر لحساب أصحاب الحقوق، والتي قامت بدورها بإيداع بعض تلك المبالغ كأمانات لديها لحين انتهاء النزاعات والإجراءات القانونية المتعلقة ببعض العقارات، إلا أنه بعد انتهاء تلك النزاعات واستقرار المراكز القانونية للمستحقين تم رد تلك الأمانات إلى الخزانة العامة للدولة، ثم إعادة إرسالها لاحقًا إلى محافظة الأقصر، ورغم ذلك امتنعت المحافظة عن صرف تلك التعويضات إلى أصحابها الشرعيين حتى الآن.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار هذا الامتناع لفترة طويلة يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وألحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين وأسرهم، خاصة أن تلك المبالغ تمثل حقوقًا مالية ثابتة ومقررة قانونًا مقابل نزع ملكية عقاراتهم جبراً عنهم تحقيقًا للمنفعة العامة، لافتًا إلى أن استمرار حجب هذه المستحقات رغم توافر المخصصات المالية الخاصة بها يعد اعتداءً على حق الملكية المكفول دستوريًا وإهدارًا لحقوق المواطنين، فضلًا عن انخفاض القيمة الحقيقية لتلك التعويضات نتيجة مرور الزمن وتغير الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف البشاري أن المادة (35) من الدستور نصت على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون"، الأمر الذي يقتضي الوقوف على أسباب امتناع محافظة الأقصر عن صرف تلك التعويضات حتى الآن رغم انتهاء المبررات القانونية والإجرائية التي حالت دون صرفها في السابق.

وطالب النائب، الحكومة بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية التي أدت إلى عدم صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها بمدينة الأقصر منذ عام 2005 وحتى الآن، وبيان الموقف المالي الحالي للمبالغ التي كانت مودعة كأمانات بمديرية المساحة بالأقصر، وأسباب رد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة ثم تحويلها إلى محافظة الأقصر دون صرفها للمستحقين.

كما طالب النائب عبدالرحمن البشاري بتحديد موعد زمني واضح وعاجل لصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لأصحابها الشرعيين، وبيان المسئول عن تعطيل صرف تلك التعويضات طوال الفترة الماضية والإجراءات التي تم اتخاذها حياله، مؤكدًا ضرورة سرعة التدخل لإنهاء معاناة المواطنين المتضررين وصرف جميع مستحقاتهم المالية فورًا تنفيذًا لأحكام الدستور والقانون وصونًا لحقوق الملكية الخاصة.

الحكومة الأقصر العقارات عبدالرحمن البشاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

حقيقة نجاح عقار روسي جديد لعلاج السرطان.. أستاذ أورام يوضح

صفارات الإنذار

بعد رصد إطلاق مسيرة.. جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة

جانب من الحلقة

شطا : موسم حصاد القمح استثنائي وارتفاع إنتاج الحبوب يدعم الأمن الغذائي

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد