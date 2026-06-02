بعد ارتفاعها.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم الفترة المقبلة

تعتبر أسعار اللحوم الحمراء من القضايا الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة والإنفاق الأسري، وخلال فترة عيد الأضحى المبارك شهدت الأسواق زيادة ملحوظة في الطلب على اللحوم وأن هذا تسبب في ارتفاع سعرها.

وفي ظل هذه الارتفاعات المتتالية، يتزايد اهتمام المستهلكين بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، والعوامل المؤثرة في حركة السوق، إضافة إلى التوقعات المتعلقة بموعد استقرار الأسعار أو انخفاضها بعد انتهاء موسم العيد.  

علق مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، على إمكانية انخفاض أسعار اللحوم تماشيًا مع انخفاض أسعار الماشية بعد عيد الأضحى، قائلا: «نأمل خيراً أن يحدث ذلك، لكن حتى الآن لم يُفتح نشاط الجزارين بشكل كامل بعد العيد، ولم تتم عمليات شراء أو بيع بشكل طبيعي، فنحن ما زلنا خارجين للتو من فترة العيد، ولم يعد النشاط لطبيعته بعد».

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان منة فاروق وشادي شاش، أنه عندما يكون هناك عرض كبير وطلب قليل، يحدث انخفاض في الأسعار، لكن هذا الانخفاض لا يكون كبيراً، بل تدريجياً، وسيظهر تأثيره الحقيقي عندما تعود الأسواق للعمل بكامل طاقتها ويبدأ الجزارون نشاطهم بشكل طبيعي.

وتابع: «سعر كيلو اللحمة عند الجزار سيكون في حدود 450 جنيهاً تقريباً، إذا انخفضت تكلفة الماشية بما يقارب 10 جنيهات، فإن أسعار اللحوم ستنخفض تدريجياً بنحو 10 إلى 20 جنيهاً، نأمل في انخفاض الأسعار، وبإذن الله يحدث انخفاض تدريجي، خاصة مع زيادة المعروض وتراجع الطلب».

وأكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة وتحديدا قبل عيد الأضحى ارتفعت، لكن الفترة المقبلة ستشهد أسعار اللحوم انخفاضات، وأن أسعار اللحوم بعد الحرب الإيرانية ارتفعت بنسبة 40 جنيه مرة واحدة.

وقال العسقلاني خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وسارة سامي إن أسعار اللحوم تعد من السلع التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا، مرجعًا جزءًا من هذه الزيادات إلى الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار، متوقعًا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب بعد موسم العيد.

