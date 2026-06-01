كارثة صحية تضرب إسرائيل .. سحب منتجات لحوم من الأسواق بعد رصد بكتيريا خطيرة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف بكتيريا «الليستيريا المستوحدة» في عدد من منتجات اللحوم المجففة المتداولة بالأسواق، ما دفعها إلى إصدار تحذير عاجل للمستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن المنتجات المتأثرة تشمل عدة أنواع من النقانق والسجق المجفف، مؤكدة ضرورة الامتناع عن استهلاكها بعد أن أظهرت الفحوص وجود البكتيريا فيها.

ودعت السلطات الإسرائيلية الجمهور إلى عدم تناول هذه المنتجات والتخلص منها فورًا، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق ومتابعة الواقعة مع الجهات المعنية.

وتُعد بكتيريا «الليستيريا المستوحدة» من البكتيريا الخطيرة المنقولة عبر الأغذية الملوثة، وقد تتسبب في أعراض تشمل الحمى وآلام العضلات والغثيان والإسهال. وفي الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا أو تسمم الدم، خاصة لدى كبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

كما قد تشكل العدوى خطرًا على النساء الحوامل، إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الجنين، بما في ذلك الإجهاض أو الولادة المبكرة.