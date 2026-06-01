قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا لجوء للألبان الصناعية إلا للضرورة.. وتوفير 1235 منفذاً للدعم
نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قرار نتنياهو بقصفها | تفاصيل
مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟
فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل
ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا
القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028
السيارة تحولت لقبر جماعي .. كيف ابتلعت ترعة المريوطية أسرة بأكملها؟ مشاهد مؤلمة
انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى
تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لجلسة 1 أغسطس
بـ راتب 25 ألف جنيه | وظائف خالية بتلك التخصصات .. قدم الآن
مشروع قانون | مد آلية تسوية النزاعات الضريبية حتى نهاية 2026 .. تفاصيل
تمرد الحريديم يهز إسرائيل.. اشتباكات وإغلاق طرق وتهديد بقطع التعاون مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة صحية تضرب إسرائيل .. سحب منتجات لحوم من الأسواق بعد رصد بكتيريا خطيرة

بكتيريا الليستيريا المستوحدة
بكتيريا الليستيريا المستوحدة
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف بكتيريا «الليستيريا المستوحدة» في عدد من منتجات اللحوم المجففة المتداولة بالأسواق، ما دفعها إلى إصدار تحذير عاجل للمستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن المنتجات المتأثرة تشمل عدة أنواع من النقانق والسجق المجفف، مؤكدة ضرورة الامتناع عن استهلاكها بعد أن أظهرت الفحوص وجود البكتيريا فيها.

ودعت السلطات الإسرائيلية الجمهور إلى عدم تناول هذه المنتجات والتخلص منها فورًا، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق ومتابعة الواقعة مع الجهات المعنية.

وتُعد بكتيريا «الليستيريا المستوحدة» من البكتيريا الخطيرة المنقولة عبر الأغذية الملوثة، وقد تتسبب في أعراض تشمل الحمى وآلام العضلات والغثيان والإسهال. وفي الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا أو تسمم الدم، خاصة لدى كبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

كما قد تشكل العدوى خطرًا على النساء الحوامل، إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الجنين، بما في ذلك الإجهاض أو الولادة المبكرة.

وزارة الصحة الإسرائيلية بكتيريا الليستيريا المستوحدة منتجات اللحوم البكتيريا السلطات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: الوحدة رصدت 399 شكوى منذ انطلاقها في 19 فبراير وحتى مايو 2026

انتشال جثة غريق

انتشال جثة صغير من النيل ومصرع آخر في حادث مروري بطريق الكورنيش بالمنيا

محافظ الشرقية

تعليم الشرقية يعلن الانتهاء من الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد