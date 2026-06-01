عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل تحسبا لسقوط صواريخ.

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 35 بلدة ومستوطنة شمال إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين بعد اختراقهما المجال الجوي، وسط حالة تأهب متزايدة على الجبهة الشمالية.

وأوضحت أبو شمسية أن الساعات الأخيرة شهدت أيضاً تفعيل الإنذارات عدة مرات بسبب مسيّرات قادمة من لبنان، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، شملت بلدات في أقضية صيدا وصور ومناطق أخرى، بعد توجيه تحذيرات للسكان بإخلاء عدد من القرى الجنوبية.

وأضافت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بشأن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تُفسَّر في الأوساط السياسية الإسرائيلية كرسالة ضغط على الجانب اللبناني قبيل المفاوضات المرتقبة، ومحاولة لاحتواء الانتقادات الداخلية في ظل استمرار الهجمات الصاروخية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي رغم الترتيبات القائمة لوقف إطلاق النار.