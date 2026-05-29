مسيرات وصواريخ حزب الله ترعب سكان إسرائيل و صفارات الإنذار تدوي في الجليل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مرغليوت بالجليل للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان.

كما دوّت صفارات الإنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

ومنذ قليل ؛ أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر.



و كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس الخميس أن قوات الدفاع الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وقال في بيان نقلته القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية: "نحن نضرب وسنواصل ضرب حزب الله بقوة كبيرة"، مضيفاً أن إسرائيل قصفت أيضاً بيروت وصور أمس.

لطالما شكّل نهر الليطاني "منطقة عازلة استراتيجية"، إذ يقع مساره في جنوب لبنان بمحاذاة حدود إسرائيل الشمالية تقريباً. ويبدو أن إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار المؤقت عمداً.