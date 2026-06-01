قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط الجوية الملكية الهولندية تعلق رحلاتها إلى أوغندا بسبب إيبولا
تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية
مدبولي: الدولة لن تسمح بتداول منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فتة ولحمة.. كيف تستعيد صحتك بعد وجبة العيد الدسمة؟

صحة المعدة
صحة المعدة
ريهام قدري

بعد تناول الفتة واللحوم والأطعمة الغنية بالدهون خلال عيد الأضحى، قد يشعر الكثيرون بالخمول والانتفاخ وعسر الهضم.

وللمساعدة على استعادة النشاط وتحسين عملية الهضم، ينصح خبراء التغذية باتباع بعض الخطوات البسيطة.
1- الإكثار من شرب الماء يساعد الماء على ترطيب الجسم وتحسين الهضم والتخلص من الشعور بالامتلاء، لذلك يفضل شرب كميات كافية على مدار اليوم.
2- المشي بعد الأكل المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الوجبة يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالخمول.
3- تناول الخضروات والفواكه احرص على تناول الخضروات الطازجة والفواكه الغنية بالألياف للمساعدة في تنظيم الهضم وتعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن.
4- تجنب الوجبات الدسمة المتتالية إذا تناولت وجبة ثقيلة، فحاول أن تكون الوجبة التالية خفيفة وتعتمد على السلطات أو الشوربة أو البروتينات قليلة الدهون.


5- شرب المشروبات العشبية يمكن أن تساعد بعض المشروبات مثل النعناع واليانسون والزنجبيل في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ.
6- الحصول على قسط كافٍ من النوم النوم الجيد يساعد الجسم على استعادة نشاطه وتحسين عملية التمثيل الغذائي.


7- العودة التدريجية للنظام الغذائي الصحي لا تستمر في تناول الأطعمة الدسمة طوال أيام العيد، بل حاول العودة تدريجياً إلى نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحتك ووزنك.

المعدة معدة صحة المعدة عيد الاضحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

سنتكوم

القيادة المركزية الأمريكية: اعترضنا صاروخين إيرانيين بالكويت ليلة أمس

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 عناصر من حزب الله شمال الليطاني

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد