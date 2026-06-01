فتة ولحمة.. كيف تستعيد صحتك بعد وجبة العيد الدسمة؟

بعد تناول الفتة واللحوم والأطعمة الغنية بالدهون خلال عيد الأضحى، قد يشعر الكثيرون بالخمول والانتفاخ وعسر الهضم.

وللمساعدة على استعادة النشاط وتحسين عملية الهضم، ينصح خبراء التغذية باتباع بعض الخطوات البسيطة.

1- الإكثار من شرب الماء يساعد الماء على ترطيب الجسم وتحسين الهضم والتخلص من الشعور بالامتلاء، لذلك يفضل شرب كميات كافية على مدار اليوم.

2- المشي بعد الأكل المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الوجبة يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالخمول.

3- تناول الخضروات والفواكه احرص على تناول الخضروات الطازجة والفواكه الغنية بالألياف للمساعدة في تنظيم الهضم وتعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن.

4- تجنب الوجبات الدسمة المتتالية إذا تناولت وجبة ثقيلة، فحاول أن تكون الوجبة التالية خفيفة وتعتمد على السلطات أو الشوربة أو البروتينات قليلة الدهون.



5- شرب المشروبات العشبية يمكن أن تساعد بعض المشروبات مثل النعناع واليانسون والزنجبيل في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ.

6- الحصول على قسط كافٍ من النوم النوم الجيد يساعد الجسم على استعادة نشاطه وتحسين عملية التمثيل الغذائي.



7- العودة التدريجية للنظام الغذائي الصحي لا تستمر في تناول الأطعمة الدسمة طوال أيام العيد، بل حاول العودة تدريجياً إلى نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحتك ووزنك.