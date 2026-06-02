حقيقة نجاح عقار روسي جديد لعلاج السرطان.. أستاذ أورام يوضح

كشف الدكتور محمد عبد الله، أستاذ علاج الأورام، حقيقة ما يتم تداوله بشأن نجاح عقار روسي جديد لعلاج السرطان، مؤكدًا أن أي تطور دوائي في مجال الأورام يخضع لمراحل علمية دقيقة قبل اعتماده للاستخدام الفعلي.

وأوضح أن علاج الأورام يشهد تطورًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجال العلاجات المناعية واللقاحات العلاجية، مشيرًا إلى أن فكرة اللقاحات ليست جديدة، بل تعتمد على تنبيه جهاز المناعة للتعرف على الخلايا غير الطبيعية ومهاجمتها، مثل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم.

وأضاف أن أي عقار جديد، سواء روسي أو غيره، لا يمكن اعتباره علاجًا معتمدًا إلا بعد المرور بمراحل التجارب السريرية، والتي تشمل اختبارات صارمة لقياس الفاعلية والأمان، ورصد الآثار الجانبية بدقة قبل السماح باستخدامه على نطاق واسع.