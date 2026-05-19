رئيس جامعة قناة السويس من مركز علاج الأورام والطب النووي: دعم المنظومة العلاجية بأحدث المعايير

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل مركز علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات الجامعة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة، وحرصه على دعم المنظومة العلاجية وتطويرها بما يواكب أحدث المعايير الطبية ويحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور محمد عمرو نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أحمد حسن مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أحمد مهدي نائب مدير المستشفى الجامعي حيث اطلع على انتظام سير العمل داخل المركز ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

كما تابع رئيس الجامعة آليات العمل داخل المركز موضحًا أن المركز يعمل بطاقة استيعابية تضم 13 سريرًا، بالإضافة إلى غرفة عزل وغرفة للإنعاش القلبي والرئوي.

يُذكر أن المركز مقام على مساحة 1267 مترًا مربعًا يشمل الطابق الأرضي والمبنى الملحق الخاص بالمعجل الخطي، إلى جانب قاعة محاضرات تتسع لـ45 فردًا، بما يدعم الجوانب العلاجية والتدريبية والتعليمية داخل المركز.

وحرص الدكتور ناصر مندور خلال الجولة على التحاور مع المواطنين المترددين على المركز؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وقياس مدى رضاهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع تطوير الخدمات الصحية على رأس أولوياتها، وتسعى بصورة مستمرة إلى توفير رعاية طبية متكاملة وآمنة داخل مستشفيات الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود المبذولة من الأطقم الطبية والإدارية داخل المركز، مشيدًا بجودة الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الأورام، ومؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم وتحديث منشآتها الطبية بما يسهم في خدمة المجتمع وتقديم خدمات صحية متطورة لأبناء إقليم القناة وسيناء.