أورام الأقصر تقدم 200 ألف خدمة طيبة داخل قسم الكيماوى.. خلال 10سنوات

نجحت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج أورام السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، على مدار العقد الماضي في تقديم مئات الآلاف من الخدمات العلاجية والتشخيصية بالمجان تماماً لآلاف المرضى المترددين عليها.

وكشفت إدارة المستشفى عن نجاحها في تقديم 185 ألف جلسة علاج كيماوي، بجانب 15 ألف خدمة لمرضى الأورام المترددين على قسم علاج اليوم الواحد «الكيماوى»، وذلك منذ انطلاق خدماتها عام 2016 وحتى عام 2026، وذلك وفق أحدث بروتوكولات العلاج والمعايير الطبية العالمية، مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء والمشقة عن كاهل المرضى وذويهم في محافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور محمد عطية مدير قسم علاج اليوم الواحد بالمستشفي، أن القسم يستقبل مئات الحالات يومياً من مختلف محافظات الصعيد والتي تشمل «الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد»، حيث تم تصميمه وتجهيزه وفقاً لأحدث المعايير الطبية العالمية لضمان تقديم الجرعات العلاجية بأقصى درجات الأمان والسلامة، وبأقل فترة انتظار ممكنة.

وأضاف مدير قسم علاج اليوم الواحد بالمستشفي، أن القسم يضم قاعات مجهزة بمقاعد طبية مريحة، وأسرة حديثة مصممة خصيصاً لتوفير أقصى سبل الراحة للمرضى أثناء فترات تلقي العلاج التي قد تمتد لعدة ساعات، كما تم تزويد القاعات بشاشات عرض ووسائل ترفيهية للتخفيف من عبء الانتظار على المرضى وذويهم.

وأشار الدكتور محمد عطية، إلى أنه فور وصول المريض يتم عمل دورة رعاية متكاملة تبدأ بإجراء تحاليل الدم وظائف الكبد والكلى الفورية للاطمئنان على حالة المريض قبل بدء الجرعة، بجانب تحضير الجرعات العلاجية بدقة متناهية عبر أجهزة معقمة ومطابقة لبروتوكول كل مريض.

وتابع مدير القسم، أنه يتم عمل متابعة مستمرة لكافة المرضي حيث يتواجد طاقم طبي وتمريضي مؤهل وعلى أعلى مستوى لمراقبة المؤشرات الحيوية للمريض طوال فترة تلقي العلاج، وفور مغادرة المريض المستشفي يتم توفير إرشادات الرعاية المنزلية للمريض والتنسيق لجرعته القادمة لضمان استمرارية الخطة العلاجية بنجاح.

من جانبه أوضح «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن قسم علاج اليوم الواحد يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها المستشفي لمرضى السرطان في صعيد مصر، مضيفاً أن القسم صُمم خصيصاً لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم، وتوفير بروتوكولات علاجية متطورة تضمن الكفاءة الطبية العالية بجانب الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمريض.

وتواصل مستشفيات شفاء الأورمان مسيرتها نحو المستقبل واضعةً نُصب عينيها تطوير بنيتها التحتية الطبية باستمرار، لتقديم نموذج رائد يدمج بين الرعاية الطبية المجانية فائقة الجودة وبين الحفاظ على الأمان البيئي والاستدامة.